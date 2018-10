Rifiuti, a Catania chi sbaglia paga. “Ma le strade sono ancora sporche”

La Dusty riorganizza la raccolta differenziata porta a porta, la spazzatura non conferita correttamente non sarà prelevata. I cittadini: “Allora perché paghiamo le tasse?”. VIDEO

CATANIA – Al via importanti novità a Catania nell’area interessata al sistema di raccolta differenziata porta a porta, ora gestito dalla Dusty e non più dagli operatori comunali. Da oggi, dopo i primi giorni di prova e di “rodaggio” del nuovo servizio, gli operatori del gestore lasceranno sul posto i rifiuti, che non sono stati correttamente conferiti, una maniera per evidenziare a chi ha sbagliato che può far meglio.

Ma i catanesi non sono soddisfatti e lamentano la presenza di rifiuti in strada, spesso lasciati anche da i cosiddetti “pendolari dell’immondizia”, che vengono dai paesi dell’hinterland a buttare i sacchi di spazzatura con dentro di tutto: “Le strade sono sporche, rifiuti ovunque – lamentano i cittadini -, eppure noi paghiamo profumatamente la tassa sui rifiuti”.

“Da oggi saremo rigidissimi con controlli sul territorio – assicura l’assessore all’Ecologia del Comune, Fabio Cantarella – chi sbaglia pagherà multe da 70 a 116 euro. Le strade sono dei cittadini e devono tornare a essere pulite”.

I punti comunali di raccolta dei rifiuti al momento sono due: in viale Tirreno, zona San Giovanni Galermo, e in via Maria Gianni in zona Picanello con i seguenti orari di conferimento dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 19, domenica dalle ore 9 alle 12.30.

Per informazioni, segnalazioni, consigli, reclami e ritiri gratuiti di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche e elettroniche e suggerimenti sul servizio stesso sono attivi due numeri verdi: 800 9131155 gratuito da rete fissa in Italia o lo 095 6141491 per i cellulari o telefonate provenienti dall’estero. Potrà inoltre essere consultato il sito del gestore: www.catania.dusty.it o scaricare l’app Dusty nel proprio smartphone. E’ anche attivo per eventuali segnalazioni un numero WhatsApp 3512152778.

Si rammenta anche che il servizio di raccolta porta a porta sarà attivo per tutti e sette i giorni della settimana con il seguente calendario: lunedì indifferenziato, martedì organico, mercoledì carta, cartone e cartoncino, giovedì organico, venerdì plastica e metalli, sabato organico, domenica vetro. Pannolini e pannoloni devono essere esposti in sacchetti separati e posti accanto il rifiuto differenziato della giornata. Le ore di conferimento sono fissate dalle ore 20 alle 22.30 del giorno precedente a quello della raccolta.