Rapina in trasferta: preso catanese col complice incastrato nella porta girevole

Colpo in banca da 22.000 euro nel Livornese: a distanza di mesi viene catturato anche il secondo bandito

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 27enne Salvatore Allegra per rapina. Il 4 maggio scorso con l’aiuto di un complice, il volto nascosto da passamontagna e un taglierino, ha fatto irruzione nella filiale della Banca di Credito cooperativo di Castagneto Carducci (LI) dove, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare dal cassiere 22.000 euro in contanti per poi fuggire a piedi.

Il complice era stato arrestato dai carabinieri del luogo, perché nel tentativo di fuggire era rimasto incastrato nella porta girevole dell’istituto di credito, mentre Allegra è stato identificato grazie a una serie di accertamenti di natura tecnico-scientifica che non hanno lasciato dubbi.