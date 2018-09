Parco comunale trasformato in stalla

Vittoria . Un pluripregiudicato aveva recintato l’area verde pubblica di fronte alla sua abitazione per tenere polli, maiali e capre

VITTORIA (RAGUSA) – Aveva trasformato il caseggiato all’interno del parco di Serra San Bartolo di proprietà comunale nella sua abitazione e nella sua stalla. La Polizia municipale di Vittoria ha accertato che l’immobile era abitato da un pluripregiudicato vittoriese e dalla sua famiglia e che nella zona vicina erano stati costruiti recinti per ovini, caprini, suini e pollame.

Scoperta, nell’area, anche una discarica di rifiuti pericolosi. L’uomo, multato per 7 mila euro per diverse sanzioni, abitava lì in virtù di un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato due anni fa con la cooperativa affidataria del parco urbano. La Commissione prefettizia che amministra il Comune di Vittoria potrebbe revocare l’affidamento del parco alla cooperativa assegnataria.