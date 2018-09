Duemila in marcia a Gela: “Vogliamo l’apertura del reparto di senologia”

GELA (CALTANISSETTA) – Duemila persone in marcia, con folte rappresentanze guidate da sindaci e amministratori di molti comuni siciliani, hanno dato vita a Gela alla “camminata per l’apertura dell’unità dipartimentale di senologia”. In prima fila le volontarie in maglia arancione dell’Ados-Italia, l’associazione delle donne operate al seno, organizzatrici della manifestazione, e il medico Giuseppe Di Martino, l’unico senologo in servizio nella divisione di chirurgia generale del nosocomio gelese, che da anni si batte per l’apertura della “Breast Unit”.

Il lungo corteo è partito dall’ospedale Vittorio Emanuele per raggiungere i gazebo informativi dell’Ados in piazza Umberto e poi il teatro Eschilo dove le finalità della giornata di lotta e le rivendicazioni dell’Ados sono state espresse sia ai vertici dell’Asp Cl2, rappresentati dal direttore sanitario Marcella Santino, che agli esponenti politici e ai parlamentari del territorio presenti in platea, tra cui il vice presidente della commissione sanità all’Ars, Francesco Cappello.

Tutti hanno definito la manifestazione “una lezione di civiltà perché supera divisioni e contrapposizioni politiche, avendo come obiettivo la lotta ai tumori e il diritto alla salute e alla vita”. Santino ha comunicato che l’Asp si impegna a fare in modo che l’apertura dell’unità operativa di senologia avvenga entro la fine di ottobre. Gela è da anni riconosciuta area ad alto rischio ambientale e sede di “Breast Unit” ma l’iter realizzativo è andato avanti con estrema lentezza e col rischio di perdere tutto. “Adesso – ha detto il sindaco di Niscemi – Massimiliano Conti – è ora che alle parole seguano i fatti”.