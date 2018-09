PALERMO – I carabinieri della Stazione Altarello di Baida hanno arrestato il 49enne palermitano Michele Cotino: nella sua abitazione sono stati trovati un piccolo arsenale e un deposito di droga.

Sequestrati una pistola a tamburo detenuta illegalmente e perfettamente funzionante, carica di cinque colpi e nascosta in uno zaino, 46 cartucce di vario calibro e 270 grammi di hashish suddivisi in tre panetti. Sono in corso accertamenti tecnici e balistici sull’arma.