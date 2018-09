Nuovo pronto soccorso a novembre: ‘Ma troppe domande senza risposta’

CATANIA – Dopo l’annuncio dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ha fissato al 18 novembre prossimo l’apertura del pronto soccorso del Policlinico di Catania, i sindacati etnei si dichiarano preoccupati: “Non si può inaugurare un pronto soccorso creando disagio alle unità operative, dovuto alla cronica mancanza di personale – dice Calogero Coniglio, segretario regionale della Fsi-Usae -. La direzione generale si è impegnata, nello specifico, ad arruolare risorse umane in tempi brevi, ma non condivideremo eventuali decisioni della direzione, di sottrarre operatori da altre unità operative per consolidare il pronto soccorso, perché indebolirebbe altri servizi provocando un aumento del carico di lavoro degli operatori sanitari in corsia”.

La Fsi-Usae ha posto inoltre per iscritto alla direzione generale domande “non “negoziabili, che aspettano ancora risposte, per quanto riguarda la sicurezza. L’azienda ha fatto richiesta per l’attivazione di un presidio di polizia al questore? Quante risorse professionali, personale medico, infermieristico e di supporto, saranno impegnate nel progetto di apertura del pronto soccorso? Con quale criterio è stata fatta la scelta degli operatori? Quali protocolli attiverà l’azienda per garantire la sicurezza fisica degli operatori addetti al triage del pronto soccorso? Tutto pronto almeno sulla carta, ma già da tempo la Fsi-Usae esprime preoccupazione per le incognite, le risposte si spera arrivino prima dell’inaugurazione.”