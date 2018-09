“Quel ponte è pericoloso”

AGRIGENTO – L’associazione Mareamico ha inviato al prefetto di Agrigento una segnalazione sullo stato di degrado e pericolosità di un ponte nella strada statale 640, nella località Caos.

“I pilastri che reggono le campate sono oramai privi di copri di ferro, presentano armature metalliche scoperte e fortemente ossidate. Le sezioni reagenti di tali elementi presentano una vistosa riduzione di dimensioni: questo è quello che ci dicono i nostri tecnici – spiegano in una nota l’associazione -. Ma per essere più chiari vi mostriamo l’ammaloramento dei pilastri del ponte”.

“A occhio nudo si vedono delle tavole di legno, del ferro arrugginito, del cemento decisamente sfaldato e della schiuma di poliuretano piazzata lì per bloccare tutto. Il compito di Mareamico, da sempre con un occhio vigile sul territorio, è segnalare, e lo facciamo mettendo a corredo delle immagini”.

“Ma questa volta non solo denunciamo agli organi di stampa quanto abbiamo documentato, ma per evitare ogni allarmismo e comprendere, com’è opportuno che sia, lo stato di salute del viadotto abbiamo inviato quanto in nostro possesso al prefetto di Agrigento, persona vigile, arbitro imparziale che sicuramente impegnerà l’Anas a valutare eventuali pericoli e disporre se necessario degli interventi”.