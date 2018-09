L’Odg su caso Ciancio: “Rispetto per i colleghi giornalisti”

CATANIA – I colleghi del quotidiano La Sicilia, di Antenna Sicilia, Telecolor e delle altre testate del gruppo non si toccano. Da giorni oggetto di attacchi mediatici, vedono messa in discussione l’“elevata professionalità” che pure il procuratore Carmelo Zuccaro ha voluto sottolineare, nel corso della conferenza stampa in cui sono stati rivelati i dettagli relativi al sequestro-confisca multimilionario di cui è stato fatto oggetto l’ex direttore editore Mario Ciancio, contro cui – lo ricordiamo – l’Ordine si è costituito parte civile nel processo che lo vede imputato di concorso esterno in associazione mafiosa.

In attesa che si faccia chiarezza sull’intera vicenda, ribadiamo con forza che è scorretto e fuorviante adombrare sospetti su colleghi che giornalmente svolgono il proprio lavoro nelle rispettive testate con autonomia, serietà e dignità.

Il Consiglio dell’Ordine, che si è riunito a Catania per incontrare uno per uno i colleghi, manifesta la propria vicinanza a tutti i giornalisti, condividendo le loro preoccupazioni per eventuali ricadute occupazionali e diffidando chicchessia dall’affibbiare patenti a chi non fa certo un giornalismo omissivo e opaco.