CATANIA – Intorno all’1.30 di oggi agenti delle volanti di Catania durante un controllo in viale Nitta hanno notato un individuo accanto a un’auto parcheggiata. L’uomo alla vista della pattuglia si è allontanato frettolosamente. Insospettiti, i poliziotti hanno effettuato un controllo dell’auto, trovando all’interno una pistola Beretta cal.7,65, munita di caricatore rifornito di 5 cartucce, con matricola abrasa. La perquisizione in casa dell’intestatario non ha dato esito, ma le indagini per accertare la provenienza dell’arma proseguono.