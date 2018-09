Asp Catania, ritorna progetto anziani in movimento

Riprendono le attività del progetto “Incremento attività motoria per la prevenzione delle patologie croniche e per il mantenimento dell’efficienza degli anziani”, promosso e organizzato dall’U.O. di Educazione e promozione della salute dell’Asp di Catania, diretta da Salvatore Cacciola, nell’ambito di uno specifico Progetto Obiettivo del Piano Sanitario Nazionale 2012.

Con questa iniziativa, finalizzata all’incremento dell’attività motoria per la prevenzione delle patologie croniche e per il mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano (>65), si intende sensibilizzare la popolazione anziana sull’importanza dell’attività fisica e sugli effetti che questa ha da un punto di vista fisiologico, psicologico, preventivo e sociale.

Per poter svolgere le attività progettuali i 150 utenti partecipanti, suddivisi in cinque gruppi, si sono sottoposti a regolare visita medica per accertare il loro stato di salute. Nell’intero percorso i partecipanti sono accompagnati da una esperta in scienze motorie, specializzata in attività motoria preventiva, e da un’educatrice professionale.

La partecipazione al progetto è gratuita. Per chi volesse aderirvi potrà rivolgersi a: UO Educazione e promozione alla salute aziendale, via Bambino, 32 – Catania, telefono 0952545597 oppure 0952545597. Numero verde 800093680 educazionesalute@aspct.it

Le sedi interessate sono le seguenti: a Catania Villa Bellini (ingresso via Etnea), lunedì e mercoledì ore 9; viale Castagnola 4, Misericordia di Librino (Csve), mercoledì

ore 11. Ad Acireale presso Misericordia di via Paolo Vasta 180, mercoledì ore 16. A Sant’Agata Li Battiati, associazione “Mettiamoci in gioco”, piazza Falcone 1, martedì

ore 9.30.