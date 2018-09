Arraffano occhiali da sole e scappano

Catania . Colpo in un negozio di ottica a Picanello: le due rapinatrici bloccate durante la fuga in auto

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Valentina Giuffrida, 32 anni, e Agata Giuffrida, 44 anni, entrambe pregiudicate, per rapina a un negozio di ottica del rione Picanello.

Le due donne, dopo essersi impossessate della refurtiva, sono fuggite a bordo della loro auto, lasciata in sosta poco distante. Attraverso le descrizioni fisiche delle due e il numero di targa dell’auto, le pattuglie della Squadra Mobile sono riuscite a intercettarle e fermarle.

Dal racconto del negoziante derubato, è emerso che non si era trattato di un semplice furto di occhiali da sole, invero di ingente valore (circa 1.500/2.000 euro), ma di una rapina impropria, in quanto per fuggire le rapinatrici avevano minacciato il titolare spintonandolo.