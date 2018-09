Catania . A San Giovanni Galermo le auto si accostano per ricevere le dosi di cocaina: in manette un 48enne

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato il pluripregiudicato Alessandro Carmelo Zappalà, 48 anni, per spaccio di droga. E’ stato sorpreso in via Ustica, nel quartiere di San Giovanni Galermo, dove esiste una nota piazza di spaccio.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento ambiguo dell’uomo, il quale prendeva contatti con alcuni conducenti di auto, lo hanno fermato e perquisito: addosso gli sono state trovate 12 dosi di cocaina, già pronte per lo spaccio.