Polizia a scuola durante la ricreazione: fuggi fuggi degli studenti catanesi

Blitz antidroga nella zona del Villaggio Dusmet: gli agenti trovano marijuana in un astuccio portacolori

CATANIA – Polizia nelle scuole catanesi della zona del Villaggio Dusmet: gli agenti sono spuntati durante la ricreazione per scovare eventuale droga.

Alla vista dei poliziotti molti studenti si sono dileguati. Da successivi controlli sono state trovate 12 bustine con residui di marjuana ben nascoste dentro un astuccio portacolori, oltre a tracce di filtri e mozziconi di erba.

Controlli anche in zona piazza Europa, dove sono stati identificati quattro giovani che tranquillamente per strada fumavano e detenevano marijuana. Sono stati segnalati alla prefettura per il recupero terapeutico e la sospensione della patente.