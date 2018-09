Lavoro nero e telecamere non autorizzate

CATANIA – Raffica di controlli dei carabinieri del Nil di Catania, coadiuvati dai militari di Santa Venerina e Trecastagni, a night club, pub, sale Bingo, internet point e luoghi di ritrovo.

A Santa Venerina è stato denunciato un 35enne, amministratore unico di una ditta operante in via Stabilimenti, per aver installato e utilizzato impianti di videosorveglianza sul luogo di lavoro senza l’accordo sindacale.

Sospese inoltre tre attività imprenditoriali: la prima a Santa Venerina (distributore di carburanti con annesso bar ristoro) per aver trovato 2 lavoratori in nero su 8, la seconda a Trecastagni (ristorazione) con 5 lavoratori in nero su 5 presenti; la terza sempre a Trecastagni (ristorazione) con 4 lavoratori in nero su 9.

Ispezionata un’altra ditta di Santa Venerina (struttura ricettivo-turistica) che impiegava 3 lavoratori a tempo pieno malgrado il contratto collettivo fosse applicato a tempo parziale. In questo caso i carabinieri hanno provveduto ad elevare multe per 15.000 euro. Nel complesso i militari hanno elevato sanzioni per oltre 60.000 euro.