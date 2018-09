Gravina, spacciava nel bagno del suo bar

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 34enne, titolare di un bar, per spaccio di droga. E’ stato sorpreso nel suo bar di via Roma all’interno dei servizi igienici mentre cedeva ad alcuni clienti delle dosi di cocaina in cambio di denaro.

Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di due involucri con circa 20 grammi di cocaina nascosti negli slip. Negli altri locali del bar sono stati trovati 300 euro in contanti, riposti in una cassettina di legno, e 2 bilancini elettronici corredati da altro materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga.