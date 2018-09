Vanno ad arrestarlo per droga e trovano marijuana nell’armadio (FOTO)

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato ventiseienne Gianluca Alberio per un cumulo di pene legate a condanne per droga ed evasione fra il 2013 e il 2017, per le quali deve ancora scontare un anno e 11 mesi di reclusione. Gli agenti lo hanno rintracciato nella sua casa al Villaggio Sant’Agata: perquisendola hanno trovato nell’armadio della stanza da letto 20 grammi di marijuana.