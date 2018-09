Autista dell’Amt aggredito a Catania: “Lavoratori mandati al massacro”

CATANIA – “All’autista dell’Amt aggredito a Catania da un automobilista, soltanto perché gli ha chiesto di spostare l’auto in sosta vietata all’interno di una fermata, non possiamo che esprimere tutta la nostra vicinanza e la massima solidarietà”. Così il segretario regionale della federazione Ugl autoferrotranvieri, Giuseppe Scannella, commenta l’ennesimo episodio di violenza nel quale è stata coinvolta l’azienda trasporti.

E’ successo tutto ieri mattina verso le 10.30 nella zona dei due obelischi. Con il clacson il conducente del 429 ha sollecitato il guidatore a spostarsi, senza ottenere alcuna risposta. Quindi ha annotato la targa della macchina. L’uomo a quel punto è sceso e con un bastone ha colpito prima l’autobus e poi l’autista a una mano.

“Assistiamo ancora una volta inermi a un fatto grave, che fa sentire sempre più solo il personale. Chiediamo al prefetto la convocazione urgente di un comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica, alla presenza delle massime istituzioni cittadine e delle sigle sindacali. Al sindaco chiediamo invece l’attivazione di un immediato giro di vite, con l’ausilio della polizia municipale, per tutelare l’operato degli autisti stessi e, in generale, dei dipendenti del servizio pubblico. Non possiamo più continuare a mandare al massacro i nostri lavoratori”.