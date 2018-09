A Riposto 60 chili di carne fuorilegge

CATANIA – I carabinieri hanno ispezionato diversi esercizi pubblici di Riposto, trovando gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali in un bar-ristoro di via Cristoforo Colombo, dove sono stati sequestrati 60 chili di carne congelata, priva di tracciabilità, conservata nella cella frigorifera in un locale vicino adibito a deposito, non incluso nell’autorizzazione sanitaria. Sono scattate sanzioni amministrative per 2.500 euro.