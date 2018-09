Catania, 100 kg di marijuana nei borsoni

CATANIA – Operazione “Drug Store” della polizia di Catania: in manette per droga Concetto Vitale, 40 anni, e Anna Monaco, 37enne pregiudicata. I due nascondevano in un appartamento nel rione di Nesima, in una stanza adibita a vero e proprio deposito, oltre 100 chili di marijuana custoditi in 8 borsoni. Trovati anche 2 bilance di precisione e alcuni fogli riportanti nomi e cifre inerenti l’attività di spaccio. La droga, una volta finita sul mercato etneo, avrebbe fruttato circa 1 milione di euro.