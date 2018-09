Uccisa davanti alla porta di casa

Avola . Omicidio in via Savonarola: Loredana Lo Piano, infermiera di 47 anni, è stata accoltellata ripetutamente alla gola. E’ probabile che conoscesse il suo assassino

SIRACUSA – Una donna di 47 anni, Loredana Lo Piano, è stata uccisa stamane ad Avola, nel Siracusano, davanti alla porta di casa, in via Savonarola, in pieno centro.

La donna intorno alle 7.30 avrebbe aperto la porta al suo assassino che l’ha accoltellata più volte alla gola. Ad avvertire la polizia è stata la figlia diciottenne che ha trovato la madre sul pavimento e che ora si trova in stato di shock. Il marito era già uscito di casa per andare al lavoro. Inutili i soccorsi.

Loredana Lo Piano, originaria della provincia di Caltanissetta, lavorava come infermiera. Secondo la ricostruzione della polizia, quando la donna, sentito suonare il campanello, è andata ad aprire, si è trovata davanti il suo assassinio. I due si sarebbero scambiati qualche frase ed è molto probabile che si conoscessero. La polizia sta cercando un diciannovenne che la famiglia conosceva.

In strada è stata trovata l’impugnatura del coltello – senza la lama – utilizzato dall’assassino. La lama potrebbe essersi spezzata nell’ultima coltellata inferta e potrebbe trovarsi nel corpo della vittima. Dell’ispezione cadaverica si sta occupando il medico legale Corrado Cro, incaricato dal sostituto procuratore Tommaso Pagano che coordina le indagini.

“Siamo sconvolti. Quanto accaduto stamattina è veramente un dramma che ha scosso non solo me, ma l’intera comunità avolese”, ha commentato il sindaco Luca Cannata. “Tutta la città si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Loredana Lo Piano, che lavorava al reparto di Oncologia dell’ospedale Di Maria ed era impegnata nel sociale – aggiunge -. Oggi è il giorno delle lacrime e della richiesta di giustizia. Lasciamo che le forze dell’ordine facciano il proprio lavoro, portando alla luce fatti e colpevole di un gesto tanto violento, quanto folle”.