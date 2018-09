Trovati cento grammi di droga, in corso indagini per individuare gli spacciatori

ACIREALE – Controlli della polizia nell’hinterland di Acireale. Ieri gli agenti hanno trovato in’aiuola, nella frazione di Aci Platani, oltre cento grammi di marijuana, contenuta in una busta per alimenti, e vario materiale per il confezionamento.

La zona del ritrovamento è caratterizzata dalla presenza di edilizia popolare ad alta densità criminale, piazza di spaccio gestita da soggetti pluripregiudicati. Sono in corso indagini per l’individuazione degli spacciatori.