Droga e armi in casa, Ivan lo smaschera

MASCALI (CATANIA) – Il fiuto del cane Ivan lo ha fregato. I carabinieri etnei hanno arrestato a Mascali il 25enne Andrea Leonardi: facendo irruzione nella sua casa di via Capuana hanno trovato 6 pacchi in cellophane contenenti complessivamente 10 chili di marijuana nella mansarda.

Su un tavolo c’erano poi 40 grammi di cocaina, pronti per essere tagliati e dosati. Inoltre il giovane deteneva illegalmente una pistola marca Glock con matricola abrasa e serbatoio inserito; una pistola Bruni, nata come “scacciacani” ma modificata con canna per munizioni cal. 6,35 mm, priva di matricola; 40 munizioni cal. 7,65.

Le armi, scovate all’interno di una scatola nascosta sotto una scala che collegava la zona giorno alla mansarda, saranno inviate agli specialisti del Ris di Messina per essere sottoposte agli esami tecnico balistici.