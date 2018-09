Catania, stop vendita Asec Trade

CATANIA – Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha convocato d’urgenza l’Assemblea cittadina per giovedì 27 settembre alle 18.30.

La seduta ha all’ordine del giorno le parziali modifiche alla delibera del consiglio comunale n. 22 del 29 settembre del 2017 per la sospensione della procedura di alienazione della società Asec Trade S.r.l., azienda che opera nel settore della commercializzazione della fornitura di gas metano.

Il Consiglio dovrà esprimersi sull’atto che la giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese, su proposta del vicesindaco e assessore a bilancio e partecipate Roberto Bonaccorsi, ha delibato per la sospensione della procedura di vendita della partecipata che con delibera del consiglio comunale dello scorso anno si era stabilito di dismettere.

La decisione dell’Amministrazione comunale scaturisce dalle “consistenti perplessità” segnalate lo scorso mese di luglio dalla controllante Asec Spa di vendere la partecipata comunale per la possibile insorgenza di contenziosi, ma anche perché le verifiche della società di consulenza e rating KPMG riferite agli anni 2014 e 2015 non sono più attuali per via dei positivi risultati di bilancio 2016 e 2017 e delle conseguenti sostanziali modifiche al valore effettivo della stessa società.