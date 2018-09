Quattro salti in un locale di via Acquicella Porto gli costano l’arresto

CATANIA – Quattro salti in discoteca gli sono costati cari. I carabinieri di Catania hanno pizzicato il 25enne Vincenzo Zuccarello in un locale di via Acquicella Porto, riconoscendolo mentre ballava.

Era evaso dai domiciliari. Per lui è scattato l’arresto, che lo ha portato nel carcere di Piazza Lanza.