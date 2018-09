Sorpresi a svaligiare ville al mare

Ispica . Cancelli scardinati e stanze a soqquadro: tre in manette

ISPICA (RAGUSA) – I carabinieri di Ispica hanno arrestato per furto in casa tre persone di Pachino. I militari sono intervenuti mentre erano di pattuglia nelle zone marinare di Santa Maria del Focallo. Una telefonata al 112 aveva segnalato dei rumori e movimenti sospetti tra le villette al mare di via dell’Acero.

I militari giunti sul posto in pochi secondi hanno avvertito il rumore di alcune picconate che provenivano dall’ingresso di una delle ville, in questo periodo, disabitate. I tre sono stati stati bloccati con volto travisato da passamontagna: ben camuffati e armati di un coltello di grosse dimensioni stavano scardinando una porta d’ingresso a colpi di piccone e zappa.

Dopo averli fermati e disarmati, i militari hanno riscontrato nella villetta a fianco chiari segni di furto. Infatti il cancelletto in alluminio era già stato fatto saltare ed era stata rotta la finestra della cucina della villetta. Inoltre, tutte le stanze erano a soqquadro e i rapinatori avevano portato via 4 orologi di medio valore. In manette sono finiti Antonio Crisafi, 24 anni, Michele Cubeta, 51 anni, e Giovanni Muscatello, 53 anni.