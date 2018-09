Incendio nel Pisano, 500 sfollati

ROMA – Evacuate 5 frazioni, con 70 famiglie per un totale di circa 500 persone, nel Pisano, dove dalla notte scorsa, sul monte Serra, è scoppiato un forte incendio di origine quasi certamente dolosa. Sul posto, oltre al governatore della Regione Toscana, Enrico Rossi, sono arrivati anche gli assessori regionali Federica Fratoni e Marco Remaschi.

Sono stati attivati tre punti di accoglienza alla palestra della parrocchia di Calci, al circolo ricreativo di Campo e alla palestra di Vicopisano. Al lavoro ci sono 80 vigili del fuoco, e, inviate dalla Protezione civile regionale, stanno operando 180 squadre antincendio, 50 uomini del volontariato e operai forestali, coordinate dal Comune di Vicopisano. Due Canadair sono già operativi, mentre 4 elicotteri antincendio della Regione non possono decollare al momento a causa del troppo vento. Dall’aeroporto di Napoli Capodichino è atteso un elicottero S64 in dotazione alla Forestale.

“Abbiamo rischiato di perdere due squadre nello spegnimento”, ha detto, parlando a una emittente tv, il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Ugo D’Anna. Le frazioni evacuate al momento sono quelle di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana. Tre i punti di accoglienza attivati per accogliere le persone: la palestra della parrocchia di Calci, il circolo ricreativo di Campo e la palestra di Vicopisano. Le scuole sono state chiuse.

Il vento continua a soffiare forte, in media a circa 30 chilometri orari, con raffiche che superano i 40 all’ora e le raffiche dovrebbero proseguire per tutta la giornata. “I vigili del fuoco sono stati i nostri angeli. Era uno scenario apocalittico e per fortuna ci hanno portato qui, in salvo”, dice una sfollata.

“Spero che questo rogo – conclude la donna – sia stato provocato da una sbadataggine perché non riesco a pensare a tanta cattiveria e a una mente tanto perversa. Ci sono interi uliveti andati distrutti e danni molto ingenti, temo anche alle abitazioni”.