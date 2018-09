Tir in testacoda sulla A18

CATANIA – Caos sull’autostrada A18 per un incidente stradale tra Catania e Messina, all’altezza di Giarre. Intorno alle 14 in direzione della città dello Stretto un uomo che si trovava nella corsia di emergenza, probabilmente per un guasto, è stato travolto da una macchina.

Il 67enne di Giarre era in attesa del carro attrezzi, sarebbe rimasto gravemente ferito a una gamba. Per evitare di finirgli addosso un tir avrebbe frenato bruscamente, finendo in testacoda e fermandosi al centro della corsia.

Coinvolte in totale tre macchine. Sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e l’elisoccorso, oltre alle pattuglie della polstrada. Il tratto di autostrada è stato chiuso e poi riaperto.