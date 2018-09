Messina, il 26 settembre open day per l’artrite

Artrite reumatoide e spondiloartrite sono malattie autoimmuni che colpiscono le piccole articolazioni e la colonna vertebrale. Si manifestano con rossore, tumefazione delle parti e particolare rigidità dei movimenti nelle prime ore del mattino. In Italia e in Sicilia non esiste ancora uno studio ragionato sull’incidenza di queste patologie che colpiscono la popolazione dai 45 anni in su.

Un approccio tempestivo, grazie alla diagnosi precoce, consente tuttavia una migliore qualità della vita sia per il paziente che per i familiari. Per questo l’Azienda Ospedaliera policlinico universitario “Martino” di Messina ha avviato una campagna di screening gratuiti: un open day per la diagnosi di artrite reumatoide e spondiloartrite fissato per il prossimo mercoledì 26 settembre negli ambulatori dell’Unità di Reumatologia del policlinico di Messina (Padiglione H, 2° piano del Dipartimento di Malattie Specialistiche), dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30.

Per partecipare all’open day occorre prenotarsi telefonando, dal 19 al 24 settembre (dalle ore 9 alle 15), ai numeri 090-221.3427, oppure 090.221.2028. A disposizione dei pazienti sarà l’equipe della Clinica Reumatologia dell’ospedale, diretta dalla prof.ssa Fabiola Atzeni, con il coordinamento del direttore del Dipartimento di Medicine Specialistiche e Oncologia Medica e dell’Uoc di Pneumologia, Giuseppe Girbino.

“A supporto di questo screening – spiega la Atzeni – abbiamo due progetti di ricerca del policlinico di Messina che hanno accertato come l’ecografia delle entesi (le fibre muscolari che proteggono le ossa) consenta una migliore diagnosi della malattia riconducendo il dolore cronico, che spesso si associa all’artrite reumatoide e alla spondiloartrite, a queste patologie oppure alla fibromialgia. Una diagnosi più precisa, dunque, che supporta noi medici nella scelta della terapia più opportuna per i pazienti, consentendo di alleviarne le sofferenze”.

Dell’approccio multidisciplinare a queste patologie parla il prof. Girbino: “Il policlinico universitario di Messina – spiega – ha inquadrato queste malattie nell’ottica di un approccio multidisciplinare la cui regia è affidata al dipartimento di Medicine Specialistiche, polo che riunisce le equipe di Pneumologia, Reumatologia, Malattie infettive, Allergologia e Immunologia Clinica. Questo ci consente un indispensabile interscambio di informazioni che tiene anche conto dei progressi della ricerca scientifica in tema di biologia molecolare”.

I medici impegnati nello screening gratuito, insieme alla prof.ssa Atzeni, sono Alessia Fiorenza, Elisabetta Gerratana, Francesca Marino, Gianfranco Miceli, Pietro Muto, Valeria Nucera, Donatella Sangari, Davide Sciortino e Stefania Sorbara.