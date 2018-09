In aereo con lama nella carta di credito

Catania . Controlli a Fontanarossa: denunciato un passeggero in partenza per Bologna

CATANIA – Una carta di credito che nascondeva una lama d’acciaio di sette centimetri è stata scoperta dalla Polizia di Stato nell’aeroporto di Catania durante i controlli a un passeggero in partenza per Bologna. La carta di credito era custodita nel suo portafogli. L’uomo è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Frontiera per porto di armi o oggetti atti ad offendere.