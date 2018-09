Misilmeri . Durante il controllo scovato un chilo e mezzo di marijuana: in manette un 35enne e un 28enne

PALERMO – Fermati dai carabinieri perché buttano spazzatura in strada, dopo un controllo i militari hanno trovato nell’auto di Pietro Saitta e Antonino La Mattina, 35 e 28 anni, un chilo e mezzo di marijuana e l’occorrente per la coltivazione.

I due sono stati bloccati sulla provinciale 77 in territorio di Misilmeri (Pa). L’arresto è stato convalidato dal gip di Termini Imerese che ha disposto l’obbligo di dimora a Palermo per Saitta e l’obbligo di presentarsi alla Pg per La Mattina.