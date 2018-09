Botte alla madre per la droga

CATANIA – La Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nell’ambito di indagini a carico di S.A. di 43 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione a danno dei genitori, ha ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere eseguita dai carabinieri.

Una via crucis patita tra le mura domestiche dalla madre da parte del figlio pregiudicato e tossicodipendente il quale, per circa vent’anni, l’ha sottoposta a una continua azione vessatoria culminata in alcuni episodi che l’hanno costretta, al di là dell’amore materno, a chiedere aiuto ai carabinieri.

Le indagini hanno portato alla luce una serie di eventi costellati da insulti, minacce e percosse che hanno generato nella vittima una sofferenza psicofisica che ormai le impediva di vivere una vita dignitosa.

Gli inquirenti hanno evidenziato come la donna fosse stata costretta a vendere alcuni oggetti preziosi, ricordi di famiglia, pur di esaudire le richieste del figlio e perfino, sotto minaccia, obbligata a rivolgersi a uno spacciatore per acquistare delle dosi di cocaina.