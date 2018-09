Mattarella a Siracusa: “Stagione difficile”

Il presidente della Repubblica alla cerimonia dell’Institute for criminal justice and human rights per commemorare il professore Bassiouni

SIRACUSA – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Siracusa per prendere parte, nel Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, ad una una cerimonia commemorativa dedicata al suo storico fondatore e presidente, il professor M. Cherif Bassiouni, scomparso lo scorso anno a Chicago all’età di 79 anni.

La cerimonia avrà inizio con un messaggio di benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni, alle autorità e agli ospiti provenienti da tutto il mondo, tenuto dal presidente dell’Istituto Jean-François Thony – attuale procuratore generale della Corte d’Appello di Rennes.

Seguiranno gli interventi del sindaco Francesco Italia e del giudice della Corte penale Internazionale Rosario Aitala. All’incontro prendono anche parte il presidente onorario dell’Istituto Giovanni Maria Flick, l’ex ministro della Giustizia Paola Severino, la senatrice Emma Bonino, già ministro degli Affari Esteri, ed il presidente dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale Prof. John Vervaele.

“In una stagione storica come quella che attraversiamo, caratterizzata da tensioni, da violenze, da difficoltà di comprendere l’evoluzione di alcune vicende, dagli scontri che si realizzano in molte parti del mondo, avere alcune regole della comunità internazionale ed alcuni ordinamenti per applicare queste regole, per quanto parziali ed ancora insufficienti rispetto alle esigenze che vi sarebbero, costituisce un patrimonio importante, un’ancora a cui la comunità internazionale può guardare e affidarsi per governare le difficoltà di questa stagione. Questo rende particolarmente attuale quindi l’attività del prof. Bassiouni. Gli siamo debitori dell’azione che ha svolto perché il mondo si dotasse di alcune regole ed alcune istituzioni che possono farle rispettare. Questo è motivo di grande riconoscenza che anche l’Italia avverte nei suoi confronti”.

Mattarella ha sottolineato i “motivi di riconoscenza che nei confronti di Bassiouni abbiamo il dovere di nutrire”. “La passione – ha detto – agitava la sua attività ed il suo muoversi. È vero. Io ho avuto l’opportunità di conoscerlo quasi 40 anni addietro e il carisma che esprime era appunto carico di questa passione, di questo entusiasmo”.

Mattarella ha anche espresso il suo ringraziamento nei confronti di Bassiouni “per quanto riguarda l’Italia, per avere scelto Siracusa come sede dell’Istituto”. “Rende importante il ruolo della città – ha aggiunto – ma è per l’Italia un grande patrimonio, per la ‘costruzione faticosa, graduale ma di successo, del diritto penale internazionale, riempiendo una lacuna della cultura giuridica e scientifica della comunità internazionale”. ”Un terzo motivo – ha aggiunto – è quello di avere introdotto con la sua azione delle regole e degli ordinamenti nella comunità internazionale”.