Catania, i vandali a Porta Garibaldi

CATANIA – Monumenti imbrattati, spazzatura lasciata in strada come se fosse una pattumiera a cielo aperto. Sono i postumi di una festa di compleanno celebrata all’aperto al Fortino, davanti alla storica Porta Garibaldi. Le associazioni “Acquedotto Arte”, “Architettura”, “Aree urbane” e “Legambiente Catania” hanno deciso di riprendere e fotografare lo scempio denunciando pubblicamente, attraverso una lettera aperta pubblicata dal quotidiano La Sicilia oggi in edicolo, lo scempio perpetrato dai soliti incivili.

“Cara Asia, hai appena compiuto tredici anni. Non sei più una bambina, non sei ancora una donna. Non ti conosciamo ma sappiamo che hai degli amici e delle amiche che ti vogliono bene. E’ con loro che hai voluto passare la tua festa. 13 lumini al posto delle candeline. Una torta gelato invece della classica torta con panna, tanti cuoricini, palloncini, e anche il brindisi finale. Come lo sappiamo? Non siamo stati invitati, è vero, ma hai lasciato tante tracce. Hai fatto la festa sotto la Porta Garibaldi. Abbiamo trovato vetri ovunque, palloncini, buste con spazzatura varia, e il numero dei tuoi anni scritto con lo spray sulle porte di ferro e sulla pietra” si legge.

Nella lettera le associazioni sottolineano il valore storico del monumento, evidenziano i particolari architettonici di pregio e il loro significato. Infine, ricordando alla ragazza (ma di fatto a tutti i catanesi) i grandi sacrifici portati avanti in questi anni dalle associazioni dei cittadini per riqualificare il quartiere concludono ricordano che la Porta Garibaldi compie quest’anno 250 anni anni lanciando un monito: “Cara Asia, ti vogliamo fare gli auguri, senza spray e senza cuoricini. Perché hai tutta la vita davanti: vivila alzando gli occhi, guardando in alto e lontano, amando la tua città e rispettando le strade e i monumenti. Non lasciare la spazzatura per terra, non imbrattare i muri, la città è anche la tua, cominciamo da questo”.

Dai primi di agosto è partita anche una raccolta firme per rendere Porta Garibaldi un “Luogo del cuore Fai” (Fondo ambiente italiano), la speciale classifica nazionale che serve a segnalare un luogo, un monumento, una piazza, particolarmente caro ai cittadini e bisognoso di interventi e attenzioni. Sono già tantissimi coloro che hanno contribuito con il loro voto a fare risalire velocemente la classifica facendo arrivare Porta Garibaldi nella “top cinquanta”. L’obiettivo però è fare in modo che il monumento simbolo del quartiere “Fortino”possa arrivare sul podio del concorso, aggiudicandosi così un finanziamento da investire per il restauro del bene. Per votare e promuovere Porta Garibaldi occorre registrarsi alla pagina del Fai e votare al seguente sul sito www.fondoambiente.it.