‘Pini tagliati in via Dusmet: uno scempio’

CATANIA – L’associazione Free Green Sicilia denuncia lo scempio selvaggio di cinque storici e sani pini che si trovavano in una piazzetta di via Cardinale Dusmet, a Catania, limitrofa agli archi della marina e di fronte a Palazzo Biscari.

“Una carneficina contro bellissime piante, che potrebbero vivere fino a 250 anni – spiegano gli ambientalisti in una nota -, senza precedenti a Catania, che ha fatto fuori di netto cinque pini, tre tagliati fino alle radici, degli altri due capitozzati è rimasto solo lo scheletro, ma condannandoli ugualmente alla morte, in quanto anch’essi dovevano fare la stessa fine degli altri tre. Il tutto senza una ragione plausibile, se ne potesse sussistere una, in una città dove peraltro la penuria di piazze alberate, parchi e aree verdi l’ha condotta da decenni agli ultimi posti in Italia per verde pro-capite”.

“Vorremmo sapere – afferma Alfio Lisi, portavoce dell’associazione -, chi ha segato, ma anche i mandanti, e per quali motivi, tali pini, patrimonio della città e dei suoi cittadini, decidendone la morte. Anche i due pini capitozzati, quando ad essi possono essere tagliati solo i rami secchi, non avranno futuro in quanto non hanno, a differenza delle latifoglie, la capacità di ricacciare rami dopo il taglio dell’intera chioma. Ed è ovvio presumere, come da sempre, che non è stato chiesto alcun parere scientifico ai botanici dell’Università di Catania”.

“Non dimentichiamo che nessun albero è stato piantato a Catania fino a oggi nel rispetto della legge n.113 ‘un albero per ogni bambino nato” del 1992: se fosse stata recepita dai sindaci oggi vivremmo sicuramente in una città eco-sostenibile a misura di bambini tra le più verdi d’Europa, ma così non è”.

“Si continuano a tagliare, senza alcuna consapevolezza e rispetto, alberi di medio e alto fusto come se questi fossero dei serial killer da eliminare, come è avvenuto ad aprile al lungomare, o come il taglio, avvenuto nel 2014, della monumentale Araucaria excelsa, alta circa tenta metri (che per legge doveva essere considerata un monumento vivente da proteggere) che da oltre un secolo viveva indisturbata a Ognina”.

“Eppure proprio le piante, di cui Catania ha da anni ha una improcrastinabile necessità e quando molti parchi restano abbandonati da anni, come quelli di Librino, Cibali, Monte Po’ e così via, possono essere utili non solo ad abbellire e concedere frescura in estate alle nostre città invase dal cemento e dall’asfalto ma fungere, se ve ne fossero in numero sufficiente e in ogni parte della città, per depurare l’aria inquinata dallo smog; questo limiterebbe e non di poco, visto l’enorme traffico quotidiano, i danni alla salute provocati dall’aria irrespirabile”.