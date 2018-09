Catania, spacciava in un sottoscala

Gestiva un market di cocaina e crack in via Silvestri: pusher in manette a San Cristoforo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 28enne Ivan Gangi per spaccio di droga. I militari la scorsa notte hanno fatto irruzione in un sottoscala di via Silvestri, angolo via Sturiale, dove hanno sorpreso il giovane pusher mentre “gestiva” il suo personale market di droga, composto da 111 involucri in carta d’alluminio contenenti crack, 30 dosi di cocaina, 3 bilancini elettronici di precisione, 100 euro in contanti, e diverso materiale utilizzato dagli spacciatori per tagliare e confezionare le dosi da piazzare.