CATANIA – A un anno dall’inaugurazione del Phil Stern Pavilion all’interno del Museo Storico dello sbarco in Sicilia 1943 di Catania, la Fondazione Oelle si fa promotrice di una serie di eventi che vanno ad arricchire la proposta culturale e museale nella città etnea. La collezione fotografica del Pavilion si accresce di ulteriori diciotto immagini di Phil Stern, che si aggiungono alle settanta già esposte in maniera permanente.

Sarà infatti inaugurata martedì prossimo alle 19 alle Ciminiere la mostra fotografica “Lo sguardo oltre la guerra. Phil Stern Photographer 1942-1943”, curata da Ezio Costanzo, che propone immagini inedite dall’archivio personale di Stern sulla Seconda guerra mondiale. Archivio composto da circa tremila fotogrammi in bianco e nero nel formato 6×6 e 24×36 e di un centinaio di diacolor su telaietti di cartone Kodak, oggi affidato dalla famiglia Stern allo studioso Ezio Costanzo per la conservazione e alla Fondazione Oelle Mediterraneo antico per la digitalizzazione.

“La mostra – afferma il curatore Ezio Costanzo, coordinatore scientifico del Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943 – raccoglie fotografie scattate da Phil Stern durante l’Operazione Torch, la campagna di occupazione del Nord-Africa da parte delle truppe alleate tra la fine del 1942 e gli inizi del 1943. Phil Stern partecipa a quegli eventi come fotografo dei Darby’s Rangers immortalando i momenti salienti della dure battaglie per la conquista del porto di Arzew, in Algeria, e gli scontri di Passo di Kasserine e di El Guettar, in Tunisia. Stern a quel tempo ha 23 anni ma ha già la personalità del grande fotografo. Coglie gli attimi cruenti delle battaglie ma il suo sguardo, spesso, si sposta oltre l’evento guerra, posandosi su elementi visuali che restituiscono una dimensione narrativa in cui i soggetti, la luce, le forme danno vita a profili compositivi di elevata potenza espressiva. In questa mostra, per la prima volta, presentiamo al pubblico il suo sguardo oltre la guerra”.

Alcune delle fotografie esposte saranno arricchite da un’installazione sonora interattiva realizzata dal sound engeneer Michele Spadaro. Installazione che amplifica l’effetto visivo delle immagini mescolando suoni ed effetti ambientali dell’epoca.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare, alle 18 in anteprima nazionale il libro SnapDragon – The World War II exploits of Darby’s Ranger and combat photographer Phil Stern (Osprey) di Liesl Bradner, che nel corso dell’incontro dialogherà con Ezio Costanzo e con il fotografo Carmelo Nicosia.

In occasione della mostra sarà esposta una fotografia inedita del fotografo di guerra Robert Capa, scattata in Sicilia nell’estate del 1943. La foto fa parte della collezione di immagini inedite acquistate di recente dalla Fondazione Famiglia Pintaura di Troina e anticipa il progetto Area ’43 che la Fondazione ha in fase di realizzazione: una rete con le città siciliane protagoniste delle vicende storiche legate all’Operazione Husky per avviare iniziative che mirano alla valorizzazione dei luoghi della memoria in percorsi dell’esperienza.