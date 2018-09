Mille dosi di droga a San Berillo

Catania: marijuana e hashish nei muri in via delle Finanze. Controlli in piazza Pilo: pizzicato colombiano che spacciava a studenti

CATANIA – Continuano da parte della polizia di Catania i controlli sullo spaccio di droga davanti alle scuole. Gli agenti ieri si sono piazzati nei pressi di piazza Rosolino Pilo dove i malintenzionati approfittano della presenza di giovani studenti che frequentano gli istituti scolastici vicini.

I poliziotti hanno denunciato un colombiano sorpreso a cedere marijuana a due giovani che sono stati segnalati alla prefettura. A uno di questi (uno studente), essendosi recato in piazza con lo scooter, è stata anche sequestrata la patente.

Dalle indagini è emerso che molti giovani sono soliti recarsi nel quartiere di San Berillo vecchio, nello specifico in via delle Finanze, per acquistare la droga. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato quattro extracomunitari che stanziavano negli angoli della via in attesa di possibili acquirenti, diversi dei quali sono stati identificati. Due gambiani sono stati fermati e denunciati, mentre gli altri due si sono dileguati dopo aver fatto cadere per terra della droga.

Grazie al cane antidroga Vite sono stati trovati nei fori dei muri, ben nascoste, circa 1.000 dosi di marijuana e hashish. E’ stato necessario, inoltre, demolire alcuni muri per scovare la “roba”.

Le operazioni di polizia sono state complesse a causa degli ostacoli stradali (fioriere, mobili, spazzatura), creati per evitare il controllo da parte delle forze dell’ordine. Inoltre sono stati notati alcuni casolari abbandonati e in rovina divenuti luogo di discarica illegale di rifiuti anche speciali e pericolosi.