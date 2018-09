Bloccato mentre spacciava marijuana

Mascalucia . Pusher 27enne beccato in via San Giacomo, fermati anche due clienti

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato il 27enne Andrea Costa di Mascalucia per spaccio di droga. Sotto osservazione da alcuni giorni, è stato beccato ieri sera in via San Giacomo a Mascalucia mentre piazzava droga ad alcuni clienti.

Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana, 1 bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare la droga da mettere in vendita e 135 euro in contanti, incassati dalla vendita della droga.

I carabinieri hanno anche fermato e perquisito due acquirenti trovati in possesso di circa 12 grammi di marijuana, suddivisa in dosi.