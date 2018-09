Tormenta i clienti del Decò catanese, poi scappa e ferisce i carabinieri

ACI CASTELLO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 26enne nigeriano che si è piazzato all’ingresso del supermercato Decò di via Nazionale, tra Catania e Acireale, chiedendo soldi con eccessiva insistenza ai clienti.

Invitato più volte a lasciare in pace le persone, ha continuato imperterrito, finché non sono arrivati i militari. L’extracomunitario è scappato a piedi per le campagne generando un lungo inseguimento finito a Capomulini dove è stato bloccato dopo una violenta colluttazione (alcuni dei carabinieri sono rimasti leggermente feriti).