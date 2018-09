La assale mentre corre al parco, lei si sfila la maglietta e scappa

PALERMO – Una donna di 47 anni è stata aggredita a scopo sessuale da uno sconosciuto mentre faceva jogging nel parco della Favorita, intorno alle 14: l’uomo l’ha tirata per la maglietta trascinandola verso le sterpaglie, compiendo atti osceni.

La donna è riuscita a liberarsi dalla presa sfilandosi la maglietta, correndo poi in strada vicino al cosiddetto piazzale dei matrimoni. Un pattuglia di agenti del nucleo ippomontato della polizia municipale ha individuato l’aggressore dalla descrizione fornita dalla vittima: si tratta di un ragazzo di 26 anni, portato in caserma e denunciato. La donna, sotto choc per lo spavento, ha rifiutato l’intervento dell’ambulanza e ha preferito procedere immediatamente alla querela.