Un cliente chiama il 112: in manette il ladro specializzato in supermercati

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 47enne Antonio Finocchiaro per un furto nel supermercato Lidl di via Giuseppe Fontana. Già conosciuto dalle forze dell’ordine come ladro specializzato in questo tipo di colpi, ieri sera ha fatto razzia di diversa merce.

Uno dei clienti, accorgendosi delle sue manovre, ha chiamato il 112 e i militari sono arrivati in tempo per fermarlo. La refurtiva, nascosta sotto il giubbotto, è stata interamente recuperata e restituita.