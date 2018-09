Catania, maneggio abusivo a Monte Po

Cavalli, cani e capre sprovvisti di microchip e in cattive condizioni di salute: denuncia e multa per i proprietari. FOTO

CATANIA – La polizia del Commissariato Nesima di Catania, insieme con i medici veterinari dell’Asp, hanno effettuato il controllo di un terreno incolto nel rione Monte Po, dove era stata segnalata la presenza di vari animali, tra cui cavalli e cani.

In quell’area, è stato trovato un maneggio abusivo in cui pascolavano tre cavalli e alcune stalle dov’erano stabulati un puledro e quattro caprini, oltre a cinque box in cui si trovavano cinque cani di razza pitbull.

Gli animali, visitati dai veterinari dell’Asp, oltre ad essere sprovvisti di microchip, sono stati giudicati in cattive condizioni di salute. I proprietari degli animali sono stati denunciati per maltrattamento di animali e multati per una serie di infrazioni amministrative, per un importo totale di 27.128 euro.

Nel corso del servizio, sono stati controllati anche vari esercizi pubblici, tra cui una rivendita ambulante di frutta e verdura che è stata sanzionata per mancanza della licenza e dei requisiti professionali richiesti. Le 14 cassette di ortaggi e di frutta, sono state donate in beneficenza a strutture di volontariato locali.