Stava per imbarcarsi in aereo con spray urticante e coltello, denunciato

CATANIA – Il passeggero di un volo in partenza per Venezia è stato denunciato a Catania dalla Polizia di Stato perché nel bagaglio che stava portando con sé a bordo aveva uno spray urticante e un coltello in metallo. Il tutto era nascosto dentro una scarpa. L’uomo deve rispondere di porto di armi o oggetti atti a offendere.