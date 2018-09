CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno arrestato il 35enne Roberto Caponetto di San Pietro Clarenza: già sottoposto agli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per reati contro il patrimonio, commessi lo scorso 11 luglio a Tremestieri Etneo, per ben due volte era evaso dal proprio domicilio rendendosi irreperibile, l’ultima volta, per una settimana. Rintracciato e arrestato, è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza.