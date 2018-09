Granite e brioches davanti alla Stm

Catania . Protesta per gli scarafaggi in mensa, sindacati provocatori distribuiscono la colazione

CATANIA – Stamattina davanti alla Stm di Catania la Uilm ha protestato distribuendo provocatoriamente granite e brioches contro “i silenzi e l’inerzia della direzione aziendale di fronte a gravissime, documentate, carenze igienico-sanitarie nella mensa di fabbrica, dove scarafaggi e formiche passeggiano indisturbati”.

Per lo stesso motivo sono state proclamate tre ore di sciopero in tutti i turni da domani a domenica. Per oggi inoltre è stata proclamata l’astensione dei lavoratori dal servizio mensa.

Alla manifestazione di protesta oggi hanno preso parte il segretario territoriale Uilm Matteo Spampinato, il componente della segreteria provinciale Giuseppe Caramanna e la segretaria generale della Uil etnea Enza Meli.