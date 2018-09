In tv i racconti di chi ha incontrato il Papa

Su Antenna Sicilia e Telecolor uno speciale dedicato alla visita del pontefice: interviste, testimonianze e fotografie di una giornata speciale per la Sicilia

CATANIA – Francesco è il “Papa che viene dalla fine del mondo” e in ogni sua apparizione continua a distinguersi per i gesti semplici che, in qualche modo, rompono il tradizionale protocollo della Chiesa. La croce di legno, il rapporto con i giovani, l’incontro con i migranti e con i detenuti, le mense frugali e soprattutto il suo linguaggio chiaro e diretto.

E nell’epoca della comunicazione digitale, sabato scorso il saluto #BenvenutoFrancesco è rimbalzato ovunque attraverso i social network , in occasione della visita del pontefice in Sicilia. “Benvenuto Francesco” è anche il titolo di uno speciale approfondimento giornalistico curato da Luca Ciliberti che Antenna Sicilia e Telecolor, oggi e domani, dedicheranno alla presenza del Papa nell’Isola, ripercorrendo le tappe della visita pastorale tra Piazza Armerina e Palermo, attraverso le immagini, le fotografie e le emozioni personali di chi è riuscito a incontrare il Papa.

I familiari e gli amici del beato Pino Puglisi ucciso 25 anni fa dalla mafia, il frate laico Biagio Conte, il prete don Fortunato Di Noto che con la sua associazione Meter da anni lotta contro gli abusi sessuali sui minori, sono solo alcune delle testimonianze che approfondiranno e spiegheranno il messaggio che il pontefice ha lasciato ai siciliani, accendendo con la sua presenza i riflettori sulla nostra isola e sulle nostre periferie, dove la voglia di riscatto fa sempre fatica a emergere spesso in attesa di un aiuto che arrivi da lontano