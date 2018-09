CATANIA – Numerose richieste di intervento sono giunte alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, in seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e sulla provincia.

Diverse squadre sono impegnate in varie zone della città per soccorso a persone in auto in panne, allagamenti, intonaci pericolanti ed alberi spezzati e, in parte, caduti, come in viale Vittorio Veneto dove una squadra è intervenuta per la caduta di un olmo