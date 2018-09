Evade dai domiciliari, la polizia lo becca di notte in via San Leone (FOTO)

CATANIA – La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese di 62 anni Matteo Piterà. La scorsa notte passando per via San Leone gli agenti lo hanno notato in strada e fermato, accertando che era sottoposto agli arresti domiciliari e quindi era evaso.