“Case per tutti o sarà battaglia”: Catania si sveglia tappezzata

CATANIA – Catania si è risvegliata tappezzata di striscioni sul “problema casa”. “Un’emergenza abitativa che in città è più viva che mai – dicono associazioni, comitati e sindacati -. In antitesi alla circolare emessa dal ministro degli Interni, Matteo Salvini, chiediamo uno stop degli sfratti e maggiori politiche abitative”.

Da Emergency al Sunia, dal comitato Casa x Tutti a CittàInsieme, la protesta avanza attraverso i numeri: “Come si possono chiedere più sgomberi quando la povertà è in aumento e gli sfratti a Catania tra il 2016 e il 2017 sono aumentati del 1.812,82 per cento? E’ chiaro che il problema non sono gli ‘abusivi’ come dichiarato dal ministro degli Interni ma la povertà crescente. La circolare, infatti, tenta di velocizzare le esecuzioni di sfratto e sgombero su tutto il suolo nazionale senza provvedere in alcun modo alla sistemazione delle migliaia di famiglie che si trovano nella condizione di occupare casa o non poter pagare l’affitto”.

E ancora: “In una città con oltre seimila richieste di alloggio popolare e quasi quattromila richieste di sfratto crediamo che il ‘problema casa’ debba essere una priorità per la nuova amministrazione”.

Intanto Catania, in una classifica da poco emersa, risulta essere paradossalmente terza in Italia per numero di case vuote, 28.591, quasi il 20% di tutti gli appartamenti sul territorio. “Rimandiamo a un grande presidio cittadino per sabato 6 ottobre alle 18 a piazza Alcalà, ai piedi dell’ex Mulino Santa Lucia, immobile che dopo le vicende giudiziarie è rimasto inutilizzato e che potrebbe dare casa a centinaia di famiglie. Proprio l’amministrazione potrebbe lavorare su un miglior utilizzo”.