Inseguimento folle al centro di Palermo, il ladro si getta dalla macchina in corsa

PALERMO – E’ finita male la fuga di un ladro di auto ieri notte nel quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. C. S., 19enne del quartiere Falsomiele, dopo aver forzato la serratura di un Mitsubishi Pajero è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri.

I militari hanno notato che l’auto, verso le 4, procedeva in direzione di viale Regione siciliana a gran velocità e a fari spenti. L’hanno così affiancata intimando l’alt; di tutta risposta il giovane conducente ha accelerato, innescando un rocambolesco inseguimento. La corsa spregiudicata è durata per circa 2 km, fino a quando C. S., ormai sentitosi braccato, ha deciso di lanciarsi dalla macchina in marcia per tentare un’ulteriore estrema fuga a piedi.

La jeep, priva di conducente, continuando la corsa ha scavalcato una banchina in cemento, oltrepassando anche il guard rail e invadendo trasversalmente la corsia centrale – direzione Trapani – di viale Regione siciliana. I militari hanno bloccato il ragazzo dopo 200 metri. L’auto rubata era di un operaio.